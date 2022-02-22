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В Кремле оценили заявление Шольца об остановке сертификации «Северного потока — 2»

Песков: Россия сожалеет в связи с заявлением Шольца об остановке сертификации «СП — 2»

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление канцлера германии Олафа Шольца о приостановке процесса сертификации российского газопровода «Северный поток — 2» в ответ на признание Москвой ЛНР и ДНР. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Пескова, Россия восприняла заявление о приостановке сертификации с сожалением, так как это сугубо коммерческий проект, который не имеет никакого отношения к политике.

«И в нем заинтересованы как поставщики, то бишь мы, так и получатели нашего газа, в первую очередь Германия, а также все остальные европейские страны», — рассказал представитель Кремля.

Он отметил, что тормозить реализацию проекта «Северный поток — 2» в силу политических причин неверно и в Кремле надеются, что это временное решение.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что попросил федеральное министерство экономики отозвать у Федерального сетевого агентства доклад по обеспечению энергобезопасности. Он заверил, что этот шаг не позволяет «Северному потоку — 2» получить сертификат и быть запущенным.

Позже стало известно, что министерство экономики Германии приостановило процесс сертификации «Северного потока — 2».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала возможную приостановку сертификации российского газопровода «Северный поток — 2» попыткой политического давления на бизнес и энергетический рынок.

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