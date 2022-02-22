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Британия прокомментировала решение ФРГ о приостановке сертификации «Северного потока — 2»

Британия одобрила приостановку сертификации «Северного потока — 2» в ФРГ

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Global Look Press

Представитель канцелярии премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона заявил, что Лондон приветствует решение властей Германии о приостановке процесса сертификации газопровода «Северный поток — 2, передает ТАСС.

«Это то, о чем мы говорили в (частных — прим. ред.) беседах и публично: зависимость от российских углеводородов в такой степени не идет на пользу Европе», — заявил представитель главы британского правительства на брифинге.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц поручил министерству экономики страны остановить процесс сертификации российского проекта «Северный поток — 2».

Позже издание Spiegel заявил об остановке процесса сертификации «Северного потока — 2».

Глава фракции Социал-демократической партии Германии в бундестаге Рольф Мютцених заявил, что санкции в отношении России, затронут всю мировую экономику и международную систему в долгосрочной перспективе.

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Санкции против России
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