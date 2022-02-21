Россияне в начале 2022 года стали на 26% чаще брать кредиты наличными

Российские банки в январе нарастили выдачу потребкредитов наличными чуть более чем на четверть (26%), по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Об этом сообщает агентство «Прайм», ссылаясь на данные сервиса «Кредистории».

«Россияне взяли в январе 2022 года 1,44 миллиона кредитов наличными. По сравнению с январем прошлого года (1,14 миллиона) выдачи кредитов наличными выросли на 26%», — отмечается в сообщении сервиса.

Объем средств, который предоставили россиянам банки, составил 448 млрд рублей — это на 16% больше значений января прошлого года. Тогда россияне взяли в кредит 386 млрд рублей.

Наибольший рост выдачи кредитов среди регионов зафиксирован в Краснодарском крае (+35%). За ним идут Ростовская область и Подмосковье с результатом в 34%. Наименьший рост выдачи ссуд наличными в Пермском крае и Волгоградской области (по 16%) и Самарской области (+15%).

В середине февраля сообщалось, что в четвертом квартале 2021 года микрофинансовые организации (МФО) выдали рекордный за последние два года объем займов россиянам на сумму 150,9 млрд рублей.