Сбер стал лучшим работодателем России в 2021 году, согласно рейтингу сервиса по поиску работу HeadHunter. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Сбера.

В 2021 году компания показала рост и наивысшие показатели по всем трем параметрам оценки: развитость HR-процессов, опрос соискателей и уровень eNPS (метод, оценивающий лояльность сотрудников к организации).

«Большинство сотрудников готовы рекомендовать Сбер своим друзьям и знакомым как привлекательное место работы», — говорится в сообщении.

Компании и экосистемы Сбера также заняли высокие места в рейтинге: 2ГИС и Okko получили первые места в категории крупных и средних компаний, а Rambler&Co и СберМаркетинг вошли в топ-10.

Для того, чтобы сохранить и усилить команду, Сбер в 2021 году запустил программу вознаграждения акциями для ключевых руководителей, предложил сотрудникам беспрецедентную льготу по снижению на 4 п.п. ставки по ипотеке.

«Сбер — это место, где люди имеют значение. Мы стараемся делать все, чтобы наши сотрудники были благополучны и имели все возможности для самореализации. 2021 год показал, что мы движемся в правильном направлении», — заявила старший вице-президент, руководитель HR Сбера Наталья Дудина,

Ранее сообщалось, что Сбер стал одним из трех сильнейших банковских брендов мира. Отчет Banking 500 2022 международной консалтинговой компании Brand Finance показал, что Сбер является третьим по показателю «Сила бренда», набрав 92,3 пункта из 100 возможных. Также Сбер получил наивысший рейтинг AAA+.