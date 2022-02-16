Глава Минфина Силуанов: майнинг нужно легализовать и взимать с него налоги

Глава министерства финансов Антон Силуанов заявил, что его ведомство выступает против запрета майнинга в стране. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы считаем, что его не надо запрещать, его нужно ввести в легальное поле, присвоить соответствующий код экономической деятельности, брать с этого налог и вывести майнеров в легальное поле. Я не понимаю, зачем все это ограничивать и запрещать», — сказал он.

Министр также отметил, что у Минфина и Банка России нет общего понимания по регулированию криптовалют в стране, но попытки урегулировать разногласия продолжаются. Если стороны не смогут найти компромисс, то выйдут в правительство для проведения процедуры снятия разногласий.

По его словам, споры Минфина и ЦБ о будущем крипторынка в стране длятся уже полтора года. При этом министерство поддерживает регулятора в вопросе запрета платежей в криптовалюте внутри страны по аналогии с платежами в иностранной валюте.

Ранее кабмин утвердил «Концепцию законодательного регламентирования механизмов организации оборота цифровых валют», согласно которой оборот криптовалют будет регулировать государство с «акцентом на защиту прав рядовых инвесторов».

В обсуждении мер регулирования участвовали различные ведомства: Минфин, Банк России, Росфинмониторинг, ФСБ, МВД, ФНС, Минэкономразвития и Генеральная прокуратура.