Продукты на Украине в 2021 году дорожали быстрее, чем в России

Рост цен на продукты питания на Украине в 2021 году оказался быстрее, чем в России, на 0,7 процентных пункта. Об этом сообщает РИА «Новости».

Продовольственная инфляция на Украине в 2021 году составила 12,7%. В то же время в России этот показатель был на уровне 12%. Но если раньше цены на прилавках магазинов в Киеве были более чем в полтора раза меньше, чем в Москве, то сейчас наблюдается обратная ситуация.

Так, цена на один и тот же багет в Киеве оказалась почти в 2,5 раза больше цены в Москве и составила 52,1 рублей. Хлеб «Бородинский» в Киеве стоит от 68,5 рублей, что почти в два раза выше цен в российской столице.

Цена килограмма куриного филе в Киеве начинается от 330 рублей, что на 17,5% дороже, чем в Москве. Свиная вырезка стоит от 483 рублей за кг, что также на 18% дороже. Одинаковая цена среди мяса лишь у говядины.

Киевское молоко оказалось на четверть дороже (от 50 рублей), масло жирностью 82,5% в Киеве стартует от 140 рублей за пачку (на 25% дороже московского), а сметана стала на 40% дороже (от 63 рублей) московской цены.

Овощи в Киеве по большей части также оказались дороже, чем в Москве. Причем, например, лук — в 1,7 раза, помидоры и огурцы — в 1,6 раза, морковь — в 1,4 раза.

11 февраля офис эффективного регулирования (BRDO) сообщил, что на Украине за 2021 год «индекс борща» вырос на 30%. 80,92 грн (217,67 рублей) — столько в феврале 2022 будет стоить четыре порции борща, приготовленная по традиционному рецепту.