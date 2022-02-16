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Турпоток иностранцев в Россию упал в 17,5 раз с начала пандемии

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Сергей Пивоваров/РИА «Новости»

Поток иностранных туристов в Россию сократился в 17,5 раз по сравнению с показателями до пандемии. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

По данным Пограничной службы ФСБ России, за 2021 год иностранцы совершили 288,3 тыс. визитов с туристическими целями. При этом в 2019 году их было более 5 млн.

Лидером по въездному туризму в Россию стала Куба, откуда за 2021 год приехали более 72 тыс. туристов. На втором месте оказалась Германия с результатом в 38,1 тыс. посещений. ОАЭ заняли третью строчку с результатом в 26,4 тыс. туристических визитов в Россию.

А вот бывшие ранее лидерами страны, наоборот, серьезно сдали свои позиции. Так, из Китая в 2021 году приехало в Россию всего 230 туристов. В 2019 году Китай занимал первое место на въездном рынке страны с турпотоком в 1,5 млн человек.

Общее число визитов иностранцев в Россию за 2021 год составило чуть более 12,1 млн со всеми целями. Это на 2,5 млн больше показателей 2020 года, но почти на 21 млн меньше, чем в допандемийный 2019 год.

В конце января эксперты Высшей школы экономики сообщили, что российский туристический сектор испытал шоковое воздействие COVID-19 во всех основных сегментах: выездном, въездном и внутреннем туризме. Поэтому в 2022 году часть туристических компаний будет вынуждена работать по «серым» схемам, чтобы выполнить свои обязательства перед туристами. А часть бизнеса и вовсе разорится и будет поглощена успешными игроками.

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