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Путин подчеркнул, что «Северный поток - 2» является чисто коммерческим проектом

Путин: поставки газа через Украину после 2024 года продлят в случае спроса

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Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем подчеркнул, что «Северный поток 2» является чисто коммерческим проектом без политической окраски.

Он напомнил, что «Северный поток - 2» является одним из крупнейших в Европе инфраструктурных проектов , призванный укрепить энергобезопасность на континенте, способствовать решению общеевропейских экономических и экологических задач.

«Не раз говорил, что это чисто коммерческий проект и никакой политической окраски здесь нет», — сказал президент, добавив, что с декабря прошлого года газопровод технически готов к работе.

Путин также отметил, что Россия готова продолжить поставки газа через на Украину даже после 2024 года, по истечении срока действующего контракта на транзит газа в случае спроса европейских партнеров, рентабельности и готовности газотранспортной системы Украины.

В настоящее время, подчеркнул российский лидер, Россия обеспечивает более трети потребности ФРГ в энергоносителях — как в нефти (34%), так и в природном газе (35,4%) и даже в условиях высоких биржевых котировок на газ и дефицита его предложения в Европе Россия продолжает поставки газа немецким потребителям на основе цен, устанавливаемых долгосрочными контрактами.

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