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В конце 2021 года россиянам выдали рекордные ₽150 млрд микрозаймами

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

В четвертом квартале 2021 года микрофинансовые организации (МФО) выдали рекордный за последние два года объем займов россиянам на сумму 150,9 млрд рублей. Об этом пишет РБК, ссылаясь на статистику организации «МиР».

В годовом выражении количество займов, полученных гражданами в четвертом квартале прошлого года, выросло на 117,9%. Также на 85,1% вырос объем ссуд, что можно считать максимумом с 2019 года.

Эксперты сошлись во мнении, что россияне стали больше брать кредитов в МФО из-за того, что доходы не поспевают за инфляцией, а займы помогают сохранить привычный уровень жизни. Также сами МФО за прошлый год потратили много средств на рекламу и продвижение, что также привлекло новых клиентов.

Кроме того, ужесточение регулирования выдач микрозаймов со стороны Банка России привело к тому, что МФО стали действовать на опережение. Так, многие организации сейчас пытаются всеми возможными способами нарастить клиентскую базу, чтобы в будущем работать с ними, как с повторными.

13 февраля сообщалось, что в 2021 году жители России стали чаще прибегать к займам до зарплаты и целевым кредитам на товары.

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