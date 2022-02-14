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Молдавия рассчиталась за январские поставки газа

«Молдовагаз» полностью расплатилась с «Газпромом» за январские поставки газа

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Depositphotos/РИА «Новости»/«Газета.Ru»

Компания «Молдовагаз» полностью расплатилась с «Газпромом» за январские поставки газа. Об этом сообщил руководитель «Молдовагаза» Вадим Чебан в своем Telegram-канале.

«Сегодня АО «Молдовагаз» полностью расплатилось с ПАО «Газпром» за январские поставки газа. До 20 февраля компании необходимо перечислить российскому поставщику 51,1 млн долларов за 50% текущего потребления», — написал Чебан.

Он также уточнил, что в начале месяца «Молдовагаз» уже перечислила «Газпрому» около $35 млн за поставки газа.

«С учетом условий оплаты, осталось выплатить около 61 млн долларов. Это возможно в случае выполнения контрактных обязательств всеми потребителями, в особенности предприятиями топливно-энергетического комплекса страны, а также выплаты бюджетных компенсаций», — отметил глава компании.

Ранее сообщалось, что цена российского газа для Молдавии в феврале 2022 года снизится с $686,9 за одну тыс. куб. м. до $563 за одну тыс. куб. м.

29 октября 2021 года Молдавия договорилась с «Газпромом» о продлении истекающего контракта по газу еще на пять лет после затянувшихся переговоров. Президент Молдавии Майя Санду подчеркивала, что правительство страны желает получить лучшую цену на газ.

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