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Минсельхоз предложил ритейлерам добровольно ограничить наценку на продукты

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Минсельхоз предложил распространить практику ограничения торговых наценок в размере 5% ритейлерами не только на товары собственных марок, но и на другую продукцию. Об этом пишет «Коммерсант».

В Минсельхозе посчитали, что торговые сети делают наценку лишь на свою брендированную продукцию, на которую приходится не более 20% продаж. Теперь же чиновники захотели ограничить наценку на ряд базовых продуктов под популярными у потребителей брендами, на которые приходится более 70% продаж. Речь идет о молоке, кефире, сливочном масле, твороге и хлебе недлительного срока хранения.

При этом ритейлеры уже готовились к вмешательству властей в ценообразование, поэтому самостоятельно решили ограничить наценку на некоторые сорта хлеба, молочную продукцию, сахар, лук, свеклу, морковь, картофель. Торговые сети сами выбрали бренды, на которые распространяется ограничение. Но, как оказалось, оно произошло на молочную продукцию и хлеб под собственными торговыми марками (СТМ), которая и так минимальная.

Эксперты отметили, что регулирование цен приведет к убыткам и может спровоцировать риск дефицита. Кроме того, лучше всего адресно поддерживать граждан с низкими доходами.

9 февраля сообщалось, что чиновники могут попросить транспортные компании не повышать тарифы на перевозку продуктов. Инициатива связана с тем, что власти пытаются усилить контроль над формированием цен на продукты по всей цепочке.

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