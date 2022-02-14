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Минфин оценил концепцию правительства по криптовалютам

Замминистра финансов Моисеев: концепция кабмина по криптовалютам учитывает все риски

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что концепция правительства России по криптовалютам учитывает все риски, на которые указывал Центробанк. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Понятное регулирование исключает возможность появления в России параллельной финансовой системы, вводит четкие и понятные правила игры для участников рынка, создает инструменты для защиты прав инвесторов, в том числе действующих», — сказал он.

Моисеев отметил, что в случае введение запрета на криптовалюту в России, миллионы людей могли бы автоматически стать нарушителями закона.

Он добавил, что запрет криптовалют и майнинга затормозил бы развитие новых технологий и сервисов, а также привел бы к оттоку специалистов за рубеж.

Ранее кабмин утвердил «Концепцию законодательного регламентирования механизмов организации оборота цифровых валют», согласно которой оборот криптовалют будет регулировать государство с «акцентом на защиту прав рядовых инвесторов».

В обсуждении мер регулирования участвовали различные ведомства: Минфин, Банк России, Росфинмониторинг, ФСБ, МВД, ФНС, Минэкономразвития и Генеральная прокуратура.

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