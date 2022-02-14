Минфин оценил концепцию правительства по криптовалютам

Замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что концепция правительства России по криптовалютам учитывает все риски, на которые указывал Центробанк. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Понятное регулирование исключает возможность появления в России параллельной финансовой системы, вводит четкие и понятные правила игры для участников рынка, создает инструменты для защиты прав инвесторов, в том числе действующих», — сказал он.

Моисеев отметил, что в случае введение запрета на криптовалюту в России, миллионы людей могли бы автоматически стать нарушителями закона.

Он добавил, что запрет криптовалют и майнинга затормозил бы развитие новых технологий и сервисов, а также привел бы к оттоку специалистов за рубеж.

Ранее кабмин утвердил «Концепцию законодательного регламентирования механизмов организации оборота цифровых валют», согласно которой оборот криптовалют будет регулировать государство с «акцентом на защиту прав рядовых инвесторов».

В обсуждении мер регулирования участвовали различные ведомства: Минфин, Банк России, Росфинмониторинг, ФСБ, МВД, ФНС, Минэкономразвития и Генеральная прокуратура.