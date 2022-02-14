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Власти обсудили углеродную «развилку» для России

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План реализации стратегии по декарбонизации обсудили первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, министерства и бизнес. Как пишет РБК, обсуждался вопрос о выборе оптимальной для России модели платы за выбросы.

11 февраля на совещании под руководством Белоусова обсуждался подготовленный Минэкономразвития проект плана реализации Стратегии низкоуглеродного развития России до 2050 года. План должен быть утвержден до 1 марта 2022 года. У властей и бизнеса осталось две недели, чтобы его доработать. В дальнейшем документ планируется актуализировать каждый год.

О своих опасениях по поводу проектируемого в Евросоюзе трансграничного углеродного механизма заявили председатель правления «Сибур Холдинга» Дмитрий Конов, глава совета директоров НЛМК Владимир Лисин, председатель правления «ФосАгро» Андрей Гурьев и другие представители крупного бизнеса России. Они полагают, что проект угрожает дополнительными издержками российским экспортерам — компании Конова, Лисина и Гурьева являются крупными экспортерами своей продукции.

Министр экономического развития Максим Решетникова заявил, что Россия больше не воспринимает планируемый углеродный налог ЕС как фактор «торговой войны». По его оценке, углеродный налог расценивается как вынужденный дополнительный повод ускорить российскую программу сокращения углеродного следа, чтобы сохранить конкурентоспособность российских товаров на рынках ЕС.

Ранее сообщалось, что в ходе выездной сессии Веронского Евразийского форума, которая прошла в Торговой промышленной палате, представители российского и итальянского бизнес-сообщества обсудили отношения между странами и поговорили о совместных планах в области энергетики, экологии, а также социальной инфраструктуры. По мнению ряда экспертов, Веронский форум сегодня можно считать реальной альтернативой Давосу с серьезным акцентом на энергетику, как на основу евразийского бизнес-диалога.

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