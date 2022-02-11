Набиуллина заявила, что раздача дешевых кредитов не поможет российской экономике

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что предоставление дешевых кредитов не поможет поддержать российскую экономику. Об этом сообщает ТАСС.

«Все более серьезным ограничением для наращивания выпуска становится нехватка рабочей силы. Безработица сегодня как никогда низкая, и компаниям будет сложно набрать новых работников при расширении производства», — сказала она на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

По словам Набиуллиной, в таких условиях раздача дешевых кредитов не сможет быстро расширить выпуск, однако продолжит «подстегивать спрос».

Ранее сообщалось, что ЦБ повысил ключевую ставку на 1 процентный пункт до 9,5% годовых. Это уже восьмое повышение ключевой ставки подряд. Последнее было 17 декабря 2021 года, когда ЦБ увеличил ставку также на 1 п.п. до 8,5% годовых. Свое решение Банк России объяснил тем, что инфляция растет выше прогнозов, а инфляционные ожидания населения пока не снижаются.