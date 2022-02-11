Польская компания PGNiG подала против «Газпрома» встречный иск

Польская энергетическая компания PGNiG ответила на требование российского «Газпрома» об арбитражном разбирательстве в Стокгольме, подав встречный иск о снижении цен на газ. Об этом сообщается на сайте польской организации.

«11 февраля компания ответила на требования «Газпрома», в котором просит отклонить претензии «Газпрома» как формально неприемлемые, либо как фактически необоснованные», — уточнили в пресс-службе.

Председатель правления PGNiG Павел Маевский добавил, что ответ польского предприятия на уведомление об арбитраже ясен — PGNiG продолжит требовать отклонить претензии «Газпрома».

PGNiG дважды, в 2011 и 2015 годах, воспользовалась правом арбитража по ямальскому контракту. По итогам разбирательства, которое началось в 2015 году, спустя 5 лет Арбитражный суд пересмотрел формулу цены контракта. В результате было удовлетворено требование PGNiG.

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