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ЦБ повысил ключевую ставку на 1 процентный пункт до 9,5% годовых

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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Банк России повысил ключевую ставку на 1 процентный пункт. Теперь она составляет 9,5% годовых.

Ранее экономисты, опрошенные «Газетой.Ru», заявляли, что регулятор рассмотрит три возможных сценария повышения ставки – на 0,5 п.п., на 0,75 п.п. и на 1 п.п. Но последний вариант они назвали наиболее вероятным.

Это уже восьмое повышение ключевой ставки подряд. Последнее было 17 декабря 2021 года, когда ЦБ увеличил ставку также на 1 п.п. до 8,5% годовых.

Банк России ранее объяснял свои решения об ужесточении денежно-кредитной политики ростом инфляции и инфляционных ожиданий населения. Цель регулятора – возвращение уровня инфляции к цели в 4%.

Годовая инфляция в 2021 году составила 8,39%. В январе 2022 года она достигла 8,73%, за месяц к декабрю, отчитался Росстат. Это рекорд с января 2016 года. Что касается ожиданий населения, то россияне ожидают в ближайшие 12 месяцев инфляцию на уровне до 13,7%, следует из материалов Центробанка. Инфляционные ожидания граждан в январе снизились на 1,1 п. п., но «оставались вблизи многолетних максимумов», отмечает ЦБ.

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