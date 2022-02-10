Средний лимит по кредиткам на руках россиян установил новый рекорд

Средний лимит по кредитным картам в декабре 2021 года составил 82,7 тыс. рублей, что на 23% больше, чем годом ранее, и является рекордом за всю историю наблюдений. Об этом «Газете.Ru» сообщили в бюро кредитных историй «Эквифакс».

По данным «Эквифакса», в декабре 2021 года портфель по кредитным картам россиян достиг 1,2 трлн рублей, на 30% превысив показатель за аналогичный период 2020 года.

«Основным драйвером роста портфеля стало увеличение банками выдаваемых лимитов по кредиткам. Особенно это заметно перед праздниками и отпускным периодом. Банки предпочитают наращивать портфель за счет увеличения выдаваемого лимита клиентам с высокой кредитной сознательностью, минимизируя риски», — сообщил гендиректор бюро Олег Лагуткин.

По данным «Эквифакса», по итогам 2021 года у российских держателей кредитных карт была совокупная задолженность более 90 дней в 156,8 млрд рублей. Это на 7,8% больше, чем в 2020 году.

По прогнозам Лагуткина, в 2022 году лимиты по кредитным картам и портфель кредиток продолжат рост.

«Банки активно продвигают свои продукты в различных каналах продаж, также повышается финансовая грамотность потребителей, которые начинают ответственно относиться к исполнению своих кредитных обязательств», — пояснил эксперт.

Предыдущий рекорд по размеру среднего лимита по кредиткам был установлен в ноябре 2021 года – 74,9 тыс. рублей.