Сбер начал финансировать малый и средний бизнес по обновленной программе

Сбер начал прием заявок на выдачу льготных кредитов для малого и среднего предпринимательства по обновленной программе Минэкономразвития по субсидированию льготного кредитования в рамках постановления правительства РФ № 1764.

«Сбербанк работает по программе 1764 с момента ее запуска и за это время профинансировал предприятия малого и среднего бизнеса на сумму более 1 трлн рублей. Сейчас благодаря новому лимиту мы готовы предоставлять дополнительное финансирование предпринимателям. Этот лимит позволит поддерживать текущий портфель, а также выдать дополниельно более 100 млрд рублей кредитов. Мы считаем, что это важная мера, которая способна поддержать экономику после непростого и нестабильного периода пандемии», — отметил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

Максимальная ставка по кредиту равна значению ключевой ставки Банка России на дату заключения договора плюс 2,75%. В итоге ставка по кредиту составит 11,25%.

Максимальная сумма кредита зависит от целей кредитования. При кредитовании на инвестиционные целя для микропредприятий — 200 млн рублей, для малого бизнеса — 500 млн рублей, для среднего бизнеса — 2 млрд рублей. При оборотном кредитовании для микро и малого бизнеса — 200 млн рублей, для среднего бизнеса — 500 млн рублей. При рефинансировании — не более суммы рефинансируемого кредита.