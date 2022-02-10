Рост ВВП России в 2021 году составил 4,6% по сравнению с показателями 2020 года. Об этом сообщает Минэкономразвития.

ВВП России в декабре 2021 года вырос на 4,3% в годовом выражении после повышения на 5,3% в ноябре. За год же произошло повышение на 4,6%, при этом снижение на 2,7%, которое произошло в 2020 году, было полностью компенсировано. По оценке Минэкономразвития, рост ВВП в 2021 году по сравнению с 2019-м составил 1,8%.

«Вклад в восстановление экономики в 2021 году внесли как производственные отрасли, так и отрасли, ориентированные на потребительский спрос», — отметили в министерстве.

Так, промышленное производство по итогам прошлого года выросло на 5,3%, объем строительных работ вырос на 6%, а грузооборот транспорта поднялся на 5,3%.

В ведомстве сделали прогноз, что в 2022-2024 годах российская экономика будет расти на 3% ежегодно.

9 февраля рейтинговое агентство Moody's проанализировалопоследствия возможной эскалации конфликта с Украиной и назвало основные сценарии развития событий. Так, рост ВВП России в 2022 году может замедлиться до 2%, а в 2023 году — до 1,5%.