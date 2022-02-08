Путин заявил, что пока «рановато» отказываться от углеводородов

Президент России Владимир Путин заявил, что пока рано отказываться от углеводородов. Об этом российский лидер заявил на заседании Совета по науке и образованию.

«Я уже много раз говорил о том, что отказываться от углеводорода пока рановато, 20, 30, а может, и 50 лет будет активно все это использоваться, особенно наши возможности по газу, но все-таки мы должны понимать, куда движется все человечество, куда вся планета движется», — сказал Путин.

По словам президента, это особенно значимо для экологического благополучия и качества жизни россиян, что является приоритетом.

В ноябре 2021 года зампредседателя правительства РФ Александр Новак утвердил федеральный проект «Технологии освоения трудноизвлекаемых углеводородов». Минэнерго, компания «Газпром нефть» и ХМАО-Югра намерены создать инновационные российские решения для поиска и извлечения колоссальных запасов «трудной» нефти и повышения добычи на зрелых месторождениях.

Проект предусматривает развитие технологий для добычи нефти баженовской свиты (крупнейший в мире источник нетрадиционных углеводородов). Геологические ресурсы бажена в Западной Сибири превышают 60 млрд тонн нефти. Планируется также усовершенствовать подходы к проведению многостадийного гидроразрыва пласта.