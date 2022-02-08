В Сенате США раскритиковали Шольца за отказать дать прямой ответ по «Северному потоку — 2»

Член комитета сената США по международным делам от Демократической партии Крис Мерфи в эфире телеканала CNN подверг критике канцлера Германии Олафа Шольца за отсутствие прямого ответа на вопрос о том, будет ли остановлен газопровод «Северный поток — 2» в случае «вторжения» России на Украину, сообщает РИА «Новости».

«Я бы предпочел, чтобы немцы публично сказали то, что они сказали в частном порядке», — сказал он.

Накануне президент США Джо Байден после переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем заявил, что в случае «вторжения» России на Украину Соединенные Штаты «остановят «Северный поток — 2». При этом он пообещал, что в случае перебоев с поставками российского газа в Европу Соединенные Штаты компенсируют значительную часть топлива.

Сенатор Мерфи, отвечая на вопрос о том, что известно ли ему, брала ли Германия на себя такого рода обязательства по «Северному потоку — 2» в частном порядке, сослался на ответ Байдена в ходе пресс-конференции с Шольцем, указав на то, что «верит на слово» администрации президента США.

«Я не утверждаю, что понимаю политику Германии или природу [созданной] коалиции, но, похоже, это накладывает ограничения на то, что канцлер может публично заявлять по «Северному потоку — 2», — заключил он.

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год.