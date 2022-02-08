Конфеты Порошенко пытались ввезти в Россию под видом казахстанских

Российская таможня не пропустила 19 тонн продукции Roshen из Казахстана, конфеты были замаскированы под продукцию Казахстана, сообщает РИА «Новости».

«Мобильная группа Самарской таможни выявила в грузовом автомобиле, следовавшем из Казахстана, 19 тонн украинских конфет, перевозимых под видом казахстанских сладостей», — указано в сообщении.

Фуру с контрафактным товаром остановили в районе Маштаково Оренбургской области, продукция Roshen была упакована в цвета казахстанской продукции.

Водителю грузовика может грозить наказание по статье 16.3 КоАП РФ, несоблюдение запретов и ограничений на ввоз товаров в Россию.

Ранее российские таможенники пресекли контрабанду продукции «Калашникова» в США.

В почтовых отделениях Ставропольского края сотрудники службы выявили 11 международных посылок от лиц с вымышленными именами, в которых находились 46 магазинов к оружию конструкции Калашникова, сделанному по заказу Минобороны и принятому на вооружение в армии России.