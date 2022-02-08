Байден оговорился, заявив о «вторжении» Германии на Украину

Президент США Джо Байден оговорился во время пресс-конференции по итогам встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем, заявив о «немецком вторжении» на Украину. Соответствующее видео обнародовала американская сеть кабельного и спутникового телевидения C-SPAN.

«Позвольте мне ответить сначала на первый вопрос. Если Германия... если Россия вторгнется, то есть если танки и войска пересекут границу Украины снова, тогда «Северного потока — 2» не станет, мы положим ему конец», — сказал глава Белого дома.

Ранее в январе сообщалось, что президент США Джо Байден в третий раз в течение последних месяцев оговорился и назвал вице-президента Камалу Харрис главой государства.

В середине декабря прошлого года американский лидер забыл имя и фамилию главы Пентагона Ллойда Остина. На церемонии вручения медалей почета военным США, при произношении благодарственной речи, Байден долго не мог вспомнить имя и фамилию министра.