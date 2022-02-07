Доходность НПФ в 2021 году оказалась ниже инфляции

Доходность негосударственных пенсионных фондов (НПФ) и управляющих компаний (УК), которые распоряжаются средствами пенсионных накоплений граждан, в 2021 году оказалась ниже уровня инфляции. Об этом пишет «Коммерсант».

Уменьшение доходности связано с ускорением инфляции и борьбой с ней со стороны ЦБ через повышение ключевой ставки. Доходности облигационного рынка выросли, что повлияло на стоимость портфелей бондов НПФ и УК.

Так, средневзвешенная доходность основных НПФ составила всего 4,7% годовых, в то время как инфляция достигла 8,4% про итогам прошлого года. То есть ни одному НПФ не удалось повысить свою доходность и переиграть прошлогоднее повышение цен. Диапазон доходности у десятки крупнейших НПФ составил от 1,8% до 7%.

При этом наибольшую доходность смогли показать фонды, которые ранее сформировали непереоцениваемые по рыночной стоимости облигационные портфели — «до погашения» (HTM) и оцениваемые по амортизированной стоимости.

Эксперты считают, что отыграть слабые показатели смогли бы вложения в акции. У этого актива самый высокий показатель доходности, который за 2021 год показал рост в 15%.

В начале декабря президент России Владимир Путин поручил правительству и Центробанку проработать меры, которые будут стимулировать россиян делать долгосрочные сбережения и вдолгую инвестировать в российский фондовый рынок, а также предусмотреть защиту вложений в негосударственные пенсионные фонды (НПФ) по аналогии с системой страхования вкладов.