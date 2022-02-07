«Газпрому» могут построить собственную АЭС для транспортировки газа

«Росатом» собирается перевести системы транспортировки газа с газовых турбин на электроприводы для «Газпрома», которые должны будут работать за счет новой АЭС в Западной Сибири. Об этом пишет «Коммерсант».

Перевод экспортного потока газа по северному коридору на электричество позволит «Газпрому» снизить углеродный след на фоне ужесточения подходов ЕС к его регулированию. Так, еще в ноябре 201 года в «Росатоме» обсуждался вопрос о переводе агрегатов большой (до 25 МВт) мощности, предназначенных для транспортировки газа, на атомную генерацию. Однако в компаниях от комментариев по этому вопросу отказались.

При этом «Газпрому» нужен перевод газотранспортной системы на электроприводы, так как это позволит компании снизить углеродный след. С 2026 года в Евросоюзе вводится трансграничный углеродный налог, который пока что не касается газа. Поэтому очевидным кандидатом для перевода на новую систему является газопровод, который в основном ориентирован на экспорт в Европу, по которому газ с Ямала попадает в систему «Северный поток».

Эксперты считают, что переход на АЭС с сетевого электричества снизит углеродный след практически полностью. Однако для того, чтобы использовать электроэнергию АЭС, «Росатому» необходимо доказать соответствие своего ядерно-топливного цикла (от добычи урана до захоронения отходов) жестким критериям Евросоюза. Сами критерии пока лишь обсуждаются.

19 января российское отделение «Гринписа» призвало правительство отказаться от развития атомных электростанций и газовых проектов. По данным организации, дешевле и эффективнее будет перенаправить средства в возобновляемые источники энергии.