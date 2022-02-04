Акции «Роснефти» выросли на фоне договоренности о сотрудничестве между Россией и Китаем

Акции «Роснефти» на торгах в пятницу выросли на 5% (до 597 рублей за бумагу) и индекс Мосбиржи прибавил 2,1%. Это связывают с подписанием соглашения о сотрудничестве между ПАО «НК «Роснефть» и Китайской Национальной Нефтегазовой Корпорацией (CNPC).

Согласно документу, в течение 10 лет в Китай через Казахстан будет поставлено 100 млн тонн нефти для удовлетворения нужд страны в нефтепродуктах.

Также «Роснефть» и CNPC подписали соглашение в области низкоуглеродного развития, в рамках которого компании проработают перспективы взаимодействия по ряду направлений низкоуглеродного развития.

«Рост котировок свидетельствует о высокой оценке перспектив развития «Роснефти» со стороны инвесторов. Наличие портфеля долгосрочных контрактов и расширение присутствия компании на крупнейших рынках, в том числе на рынке Китая, на фоне реализации таких значимых добычных проектов, как «Восток Ойл», создает зону устойчивого прогноза для рынка и понимание, как будет развиваться компания в дальнейшем.

Это является сильнейшим фактором инвестиционной привлекательности компании и заделом для дальнейшего роста ее капитализации», — прокомментировал рост акций биржевой аналитик, инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов.

Напомним, ранее российская делегация во главе с президентом Владимиром Путин прибыла в Китай с рабочим визитом.