Украинцы начали выводить деньги из-за информации о «вторжении» РФ

На фоне новостей в СМИ, что Россия якобы готовится к «вторжению» на территорию Украины, украинцы в несколько раз чаще начали выводить свои накопления в другие страны. Об этом сообщает портал Страна.ua.

По информации издания, за весь 2021 год население Украины перечислило за рубеж 641 млн евро, а только за январь текущего года — 139,8 млн евро. Подобная динамика свидетельствует о спросе со стороны украинцев к перечислению сбережений за рубеж.

Данные о выводе финансовых активов из Украины предоставлены Национальным банком на основании запроса журналистов.

Также Нацбанк уточнил, что в январе 2022 года э-лимитами на вывод средств воспользовалось 9,1 тыс. физических лиц, которые совершили 13 тыс. операций с выводом денег за границу.

По итогам этого января, в другие страны украинцы перечислили в 2,5-2,9 раза больше, чем годом ранее за аналогичный срок.

Э-лимит представляет собой новое понятие, позволяющее понять объем официального вывода за границу денег населением.

Ранее в Киеве назвали условие для переговоров с Москвой.

С осени 2021 года в западных СМИ, а также на Украине утверждают, что Россия якобы готовит «крупномасштабное вторжение» на Украину. В Москве подобные утверждения неоднократно отвергали.