Более 60% россиян столкнулись с зарплатным рабством. Об этом пишет РБК, ссылаясь на результаты опроса «Финтеха».

61% россиян не выбирали зарплатный банк самостоятельно, хотя о возможности сменить его знает большинство опрошенных респондентов (81%). При этом больше половины (55%) вполне довольны своим зарплатным банком и 80% вообще не хотели бы его менять. Лишь 17% участников опроса поставили низкие оценки своему зарплатному банку.

57% работодателей используют один банк для выплаты зарплат. 28% отметили, что используют два банка для этих целей. Целых три кредитные организации есть у 9% опрошенных. Самый популярный способ для выплат – зарплатный проект. Им пользуются 69% работодателей. Почти треть (30%) использую платежные поручения, а за наличные рассчитывается 21% опрошенных. Система быстрых платежей (СБП) устраивает 20% респондентов.

При этом 52% организаций отмечают, что сталкиваются со сложностями при выплате зарплат сотрудникам, у которых карты разных банков. Речь идет о дополнительных финансовых, временных и ресурсных издержках.

В начале декабря сообщалось, что каждый второй гражданин России, устроившись на новую работу, сталкивается с невозможностью выбрать банк, на счет которого наймодатель перечисляет заработную плату.