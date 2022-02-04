В России в 1,5 раза увеличился спрос на оборудование для майнинга

Спрос на оборудование для майнинга криптовалют в России в январе 2022 года увеличился в 1,5 раза по сравнению со значениями декабря 2021 года, передает ТАСС, ссылаясь на результаты аналитики сервисов «Юла» и «Объявления «ВКонтакте».

Средняя цена на товары для добычи криптовалюты выросла на 15%, а видеокарты подорожали в среднем на 20%. Готовые майнинг-фермы также выросли в цене и их ценник поднялся на 40%.

Количество поисковых запросов видеокарт увеличилось на 46%. Самыми популярными видеокартами стали Nvidia, спрос на которые взлетел на 55%, а также продукция компании Radeon, где спрос увеличился практически на треть.

Запросы слова «биткоин» в январе 2022 года выросли на 29% по сравнению с показателями декабря 2021 года. Также пользователи стали на 6% чаще искать ферсы ASIC Antminer.

Число объявлений по майнингу криптовалюты в январе выросло на 3%, а за целый год этот показатель вырос в два раза. Число объявлений о продаже майнинг-ферм ASIC Antminer за месяц не изменилось, но за год их стало больше на 80%.

В конце января президент России Владимир Путин призвал Центральный банк РФ и правительство прийти к единому мнению по криптовалютам. Он также пояснил, что предложение ЦБ запретить майнинг и оборот криптовалюты связано с рисками для граждан страны.