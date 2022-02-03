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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Союз пациентов предложил включить в ОМС еженедельный бесплатный ПЦР-тест

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Чтобы повысить доступность тестирования на коронавирус, ПЦР-тесты нужно законодательно сделать бесплатными и регулярными. Об этом «Газете.Ru» заявил сопредседатель Всероссийского союза пациентов, невролог Ян Власов.

«Расходы граждан на тесты могут покрываться за счет средств ОМС. Чтобы все граждане имели возможность, например, еженедельно сделать тест по ОМС. Для этого потребуется рассчитать специальный тариф для страховых организаций. Покрытие этих расходов может осуществляться из неизрасходованных остатков бюджета Фонда обязательного медицинского страхования», — считает врач.

Эксперты от здравоохранения также выступили за регулирование цен и отметили, что только государство в период пандемии может сделать доступнее тесты, средства индивидуальной защиты и необходимые медикаменты.

Ранее «Газета.Ru» обратилась с запросом в Минздрав, Росздравнадзор, ФАС и Роспотребнадзор с просьбой пояснить, почему цены на ПЦР и антиген-тесты в России в несколько раз выше, чем в Европе.

3 февраля Генпрокуратура России решила проверить медицинские лаборатории и аптеки после публикаций о резком подорожании тестов на коронавирус. Проверки пройдут в лабораториях, медицинских учреждениях, в том числе и частных. Также сотрудники надзорного органа намерены проверить аптеки.

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