Генпрокуратура готовит запрос об экстрадиции из Италии экс-гендиректора Антипинского НПЗ

Генеральная прокуратура России готовит запрос о передаче Италией России бывшего генерального директора Антипинского нефтеперерабатывающего завода Геннадия Лисовиченко, обвиняемого на родине в мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя ГП Андрея Иванова.

По поручению ведомства в ноябре 2019 года Лисовиченко был объявлен в международный розыск .

В июне 2020 года Тверской суд Москвы по просьбе Министерства внутренних дел России заочно арестовал россиянина в рамках дела о мошенничестве. По этому же делу также заочно арестован президент группы «Новый поток» Юрий Навражный. В настоящее время следствие продолжается.

В январе текущего года Лисовиченко задержали на территории Италии.

Антипинский нефтеперерабатывающий завод является крупнейшим в Российской Федерации независимым НПЗ. Расположен на территории Тюмени.