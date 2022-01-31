Украинский дипломат заявил о готовности Зеленского встретиться с Путиным

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица заявил, что украинский президент Владимир Зеленский готов встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщает ТАСС.

В Нью-Йорке в настоящее время проходит заседание Совета Безопасности ООН, посвященное напряженности вокруг Украины.

Выступая на нем, постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Россия угрожает военными действиями в случае невыполнения требований, не уточнив о каких угрозах и требованиях идет речь. Она также выразила надежду, что Москва выберет дипломатический путь решения украинского кризиса.