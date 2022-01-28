Сбер назван лучшим ESG-брендом в Белоруссии

Сбер признан лидером системных изменений в области ESG на национальном уровне в Белоруссии. Банк стал обладателем главной награды конкурса «Бренд года» в социальной номинации. Также жюри отметило достижения Сбера в сфере маркетинговой стратегии и продвижения, присудив дипломы победителя за ребрендинг и телевизионное бизнес-шоу «Это мое дело».

Конкурс «Бренд года» — ежегодно определяет самые успешные бренды Беларуси. В потребительских номинациях победителей выбирают обычные покупатели, а в профессиональных эксперты. Они выделяют компании за особые достижения в сфере маркетинговой стратегии и продвижения. В социальной номинации жюри отмечает вклад брендов в охрану окружающей среды, работу с локальными сообществами. Помимо белорусских брендов, в конкурсе также принимают участие и международные.

Как отметил председатель правления Сбербанка, дочернего банка Сбера в Белоруссии Игорь Меркулов, банк осознает свою роль и ответственность лидерства в области ESG и устойчивого развития и в финансовой сфере, и в стране в целом.

«Так и должны действовать современные компании — менять общество к лучшему. Более года банк живет, основываясь на принципах ESG, которые подразумевают ответственное потребление, ответственное управление банком с заботой об экологии. Да, это начало пути, и еще многое предстоит сделать. Будем приобщать к нашей философии клиентов и партнеров, будем развивать офисы будущего, уменьшим углеродный след, будем развивать зеленый тренд в продуктовой линейке. Сделаем максимум, чтобы и в будущем бренд Сбера ассоциировался не только с технологиями и инновациями, но и с зеленым компонентом — проектами, направленными на устойчивое развитие. Берегите нашу планету вместе с нами», — заявил он.

ESG-трансформация в белорусском Сбере стартовала в конце 2020 года, а уже в 21-ом по мнению экспертного жюри конкурса банк добился впечатляющих результатов. В частности, на оценку жюри повлияли решения, направленные на внедрение электронного документооборота, открытие зеленых офисов, установку энергосберегающего оборудования, существенное сокращение потребления бумаги.

Кроме того, Сбер получил награды в профессиональных номинациях. В частности, награду за ребрендинг — осенью вслед за названием сменился логотип и визуальный стиль банка; а также за «Успешную репутационную кампанию» — банк наградили за запуск бизнес-шоу «Это мое дело» на телеканале TNT International, в котором ведущий пробует себя в разных областях бизнеса и вдохновляет белорусов задуматься о своем деле, раскрывая все нюансы, которых не найти в учебниках.