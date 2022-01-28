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Подписан закон об индексации пенсий российских пенсионеров

Путин подписал закон об индексации пенсий в РФ на 8,6%

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Евгений Епанчинцев/РИА «Новости»

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, в соответствии с которым страховые пенсии проиндексируют на уровне 8,6%. Об этом сообщается в документе, размещенном на официальном интернет-портале правовой информации.

Утвержденные изменения вступили в силу с 1 января текущего года.

Решение об индексации выплат затронет 30,8 млн. соотечественников, которые получают страховые пенсии.

Предполагается, что Пенсионному фонду России (ПФР) понадобится допфинансирование в размере 172,8 млрд. рублей.

Решение об индексации пенсий приняли в Госдуме 20 января, одобрили в Совете Федерации — 26 января.

Ранее россиянам рассказали об условиях выхода на пенсию в 2022 году. В стране начиная с 2019 года происходит повышение пенсионного возраста с «шагом» в полгода-год.

Также председатель ЛДПР Владимир Жириновский заявлял, что партия планирует принять во время весенней сессии Государственной думы законопроект о 13-й пенсии.

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