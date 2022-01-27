ЦБ ответил на предложения Минфина по регулированию криптовалют

Банк России ознакомился с концепцией Минфина по регулированию криптовалют и имеет ряд замечаний к ней. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регулятора.

По данным пресс-службы, Минфину нужно опубликовать концепцию, чтобы их могли оценить участники рынка и общественность.

«Мы не согласны с позицией Минфина по ряду пунктов», — подчеркнули в ЦБ.

Там добавили, что предложение о допуске криптовалют в финансовую систему создают огромный риск финансовый стабильности. Это повлечет за собой создание параллельной финансовой системы, которая не будет подчиняться установленным правилам, отметили в ЦБ.

Ранее Министерство финансов России подготовило концепцию регулирования криптовалют, при этом без необходимости запрета. Об этом сообщает РБК со ссылкой на документ и письмо Минфина.

По данным издания, соответствующий проект уже направлен заместителю председателя правительства России Дмитрию Чернышенко. В аппарат правительства предложения поступили, уточнили представители кабинета министров.

Как пояснили в пресс-службе Банка России, официально концепция Минфина в ЦБ еще не поступила. Также регулятор напомнил, что отношение и позиция ЦБ изложены в консультативном докладе.