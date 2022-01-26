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Сбер упрочил свои позиции в рейтинге Bloomberg Gender-Equality Index-2022

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Сбер серьезно упрочил свои позиции в авторитетном международном рейтинге гендерного равенства Bloomberg Gender-Equality Index-2022, в сравнении с 2020 годом, когда впервые вошел в этот список. Компания уже второй раз участвует в рейтинге. В этом году совокупный индекс Сбера оказался выше общемирового показателя.

Рейтинг Bloomberg Gender-Equality Index позволяет оценить сравнительные данные о гендерном равенстве в крупнейших компаниях мира с рыночной капитализацией от $1 млрд. В 2022 году в нем приняло участие 418 компаний из 45 стран и регионов мира.

«У каждого, кто работает в Сбере, есть все возможности для своего развития. Мы заботимся о людях, делаем все возможное, чтобы обеспечить финансовую и психологическую стабильность наших сотрудников. Мы внимательно относимся к гендерному равенству во всех аспектах работы. И гордимся, что в прошлом году женщины Сбера сделали в 2,5 раза больше карьерных продвижений», — рассказала старший вице-президент, руководитель блока HR Сбера Наталья Дудина.

На протяжении всей своей истории Сбер является привлекательным местом работы для женщин, в структуре компании их более 70%. Стремление к преодолению гендерных барьеров обозначено и последовательно реализуется в рамках ESG-стратегии Сбера. Компания системно развивает программы заботы о сотрудниках, в том числе в ответ на вызовы пандемии. В частности, Сбер внедряет гибкие форматы работы, программы по поддержке психического здоровья сотрудников, поддерживает возможности женской карьеры.

Компания планирует дальнейшее развитие наиболее востребованных программ для сотрудников, направленных на самореализацию в самых разных ролях. К их числу относятся проекты по развитию родительских компетенций, расширению возможностей сотрудников в декрете, развитию паритетного родительства и многие другие.

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