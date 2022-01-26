Путин объяснил, почему Италия получает российский газ по ценам ниже спотовых

Президент России Владимир Путин заявил, что Италия получает российский газ по ценам ниже спотовых из-за долгосрочных контрактов. Об этом он сообщил на встрече с итальянскими предпринимателями, передает ТАСС.

По его словам, благодаря этому итальянские энергетические компании могут покупать газ по ценам гораздо ниже рыночных, которые сильно возросли на фоне холодной зимы и дефицита предложения.

Он подчеркнул, что Россия является надежным поставщиком энергоресурсов итальянским потребителям. Как отметил президент, в 2021 году «Газпром» направил в Италию 22,7 млрд куб. м природного газа, что значительно больше объемов предыдущего года.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал публикацию La Repubblica о якобы попытках властей Италии отменить встречу бизнеса с Владимиром Путиным. Об этом представитель Кремля заявил в ходе брифинга.

По словам Пескова, сейчас подобные газетные сообщения стоят недорого.

Согласно данным СМИ, правительство Италии обращалось к Итало-российской торговой палате, попросив отказаться от проведения видеоконференции президента России.