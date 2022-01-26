Песков: встреча Путина с итальянским бизнесом не связана с происходящим вокруг Украины

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал публикацию La Repubblica о якобы попытках властей Италии отменить встречу бизнеса с Владимиром Путиным. Об этом представитель Кремля заявил в ходе брифинга.

По словам Пескова, сейчас подобные газетные сообщения стоят недорого.

Согласно данным СМИ, правительство Италии обращалось к Итало-российской торговой палате, попросив отказаться от проведения видеоконференции президента России.

«Мы не слышали никаких официальных заявлений правительства Италии на этот счет», — объяснил пресс-секретарь российского президента.

Он уточнил, что участников от итальянской стороны стало меньше на три человека по ряду причин.

«Остальные все на месте, очень представительный состав», — подчеркнул Песков.

Касательно состава людей, участвующих во встрече, Песков не стал раскрывать подробности.

«Я лишь скажу, что это ведущие итальянские компании [примут участие]. Выступит [президент и председатель правления холдинга Mikro Kapital Group] Винченцо Трани с итальянской стороны. Также будет присутствовать солидный состав нашего кабинета министров», — сказал представитель Кремля.

У Пескова спросили, планирует ли РФ заручиться поддержкой Италии на фоне санкций и эскалации кризиса.

«Встречи носят регулярный характер. Это никак не связано с нынешней ситуацией, не связано ни с какими санкциями. Осуществляется партнерство с российскими компаниями, мы этим дорожим и дорожат представители бизнеса», — ответил пресс-секретарь президента.

Также Песков обратил внимание, что данная встреча никак не связана с ситуацией вокруг Украины.

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