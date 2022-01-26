Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт статьи #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
ЦБ ответил на критику своего предложения о запрете криптовалют 12:33
Родители звезды «Ходячих мертвецов» замерзли насмерть 12:28
В МИД РФ заявили, что военная ситуация в мире дошла до опасной черты 12:26
В Киеве заявили, что не возражают против предложений США по безопасности 12:26
Полузащитник «Зенита» объяснил, почему не принял предложения «Ромы» и «Аякса» 12:20
Папа Римский призвал молиться за Украину 12:20
Россия отвергла обвинения в контроле над Донбассом 12:20
Певица Слава поддержала Волочкову после конфликта с бортпроводником 12:13
В Италии просили местные компании отказаться от встречи с Путиным 12:09
В России откроют еще около 140 центров онкопомощи 12:08

ЦБ назвал банки, которые чаще всего штрафовал за неправомерный доступ к кредитным историям

close
100%
Евгений Биятов/РИА «Новости»

В 2021 году ЦБ 162 раза привлекал российские банки к административной ответственности в рамках КоАП из-за неправомерного доступа к кредитным историям граждан. Об этом пишет «Коммерсант».

Самым активным нарушителем уже несколько лет подряд остается банк «ФК Открытие» (76 постановлений). Вторую строчку занял Альфа-банк, на третьей позиции — Тинькофф-банк. Основная статья, на которую пришлось большинство предписаний от регулятора, стало получение кредитных историй заемщика.

По словам партнера консалтинговой группы GRM Сергея Новикова, банки и МФО могут получить доступ к основной части кредитной истории гражданина только с его согласия. Без согласия получить эти данные может ЦБ, судебные приставы, следственные органы, суды и ряд других.

Однако штрафы за нарушение для юридических лиц совсем незначительны и составляют всего 30–50 тыс. рублей. Но большое число предписаний со стороны регулятора говорит о том, что проблема стала носить массовый характер.

Новиков отмечает, что число запросов со стороны банков отрицательно влияет на скоринговый балл заемщика, так называемый показатель кредитоспособности, который отражается в кредитной истории. Неправомерные запросы со стороны кредитных организаций лишь портят эту оценку.

В начале декабря сообщалось, что в России банками хотят дать доступ к сведениям о супругах и детях потенциальных заемщиков. Для этого рассматривается использование «Цифрового профиля».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть