ЦБ назвал банки, которые чаще всего штрафовал за неправомерный доступ к кредитным историям

В 2021 году ЦБ 162 раза привлекал российские банки к административной ответственности в рамках КоАП из-за неправомерного доступа к кредитным историям граждан. Об этом пишет «Коммерсант».

Самым активным нарушителем уже несколько лет подряд остается банк «ФК Открытие» (76 постановлений). Вторую строчку занял Альфа-банк, на третьей позиции — Тинькофф-банк. Основная статья, на которую пришлось большинство предписаний от регулятора, стало получение кредитных историй заемщика.

По словам партнера консалтинговой группы GRM Сергея Новикова, банки и МФО могут получить доступ к основной части кредитной истории гражданина только с его согласия. Без согласия получить эти данные может ЦБ, судебные приставы, следственные органы, суды и ряд других.

Однако штрафы за нарушение для юридических лиц совсем незначительны и составляют всего 30–50 тыс. рублей. Но большое число предписаний со стороны регулятора говорит о том, что проблема стала носить массовый характер.

Новиков отмечает, что число запросов со стороны банков отрицательно влияет на скоринговый балл заемщика, так называемый показатель кредитоспособности, который отражается в кредитной истории. Неправомерные запросы со стороны кредитных организаций лишь портят эту оценку.

В начале декабря сообщалось, что в России банками хотят дать доступ к сведениям о супругах и детях потенциальных заемщиков. Для этого рассматривается использование «Цифрового профиля».