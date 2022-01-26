Правительство выделило еще более 20 млрд рублей на лекарства против COVID-19

Правительство дополнительно направило более 20 млрд руб. из резервного фонда на лекарства для лечения пациентов с коронавирусом. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Отмечается, что 15 млрд руб. из выделенных средств будут направлены на приобретение незарегистрированных в России препаратов для лечения людей в больницах. Речь идет о таких лекарствах, как молнупиравир, тиксагевимаб+цилгавимаб, сотровимаб, ремдесивир.

Закупкой препаратов будет заниматься подведомственный Минздраву Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан. Лекарства получат региональные больницы и поликлиники, а также федеральные медицинские организации.

Оставшиеся 5 млрд руб. будут выделены на граждан, которые лечатся от коронавируса дома под наблюдением врачей.

«Все необходимые препараты выдаются бесплатно по рецепту лечащего врача. Дополнительное финансирование позволит обеспечить препаратами еще более 830 тысяч человек», — говорится в сообщении.

Ранее премьер-министр Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусом в России остается крайне напряженной.