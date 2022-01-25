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Экономист оценил ущерб от отключения электричества в Казахстане, Киргизии и Узбекистане

Экономист Беляев: ущерб от блэкаута в Средней Азии достигнет сотен млрд долларов

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Телеграм-канал «РИА Новости»

Ущерб от отключения электричества в Казахстане, Киргизии и Узбекистане на несколько часов может составить сотни миллиардов долларов. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал финансовый аналитик Михаил Беляев.

По словам эксперта, отключение электроэнергии даже на несколько часов оказывает колоссальный ущерб экономике страны, так как это влияет в том числе и на промышленный и транспортный секторы. Также это сказывается на отраслях непрерывного цикла, электронике и информационно-технологическим средствах, при помощи которых осуществляется координация и управление экономическими процессами.

«Восстановительный период будет не такой простой. <...> Здесь будут еще и последующие афтершоки, как при землетрясениях, которые будут тянуться достаточно долго. Эти афтершоки будут иметь еще достаточно разрушительное последствие для экономики», — пояснил экономист.

Регионы и крупнейшие города Казахстана, Узбекистана и Киргизии оказались обесточенными из-за ЧП на единой электросети, созданной еще во времена СССР. В Ташкенте считают, что авария произошла в Казахстане. Казахстанская KEGOC, в свою очередь, говорит о дисбалансе в сетях соседних стран. Блэкаут нарушил работу аэропортов и метро, абоненты жалуются на отсутствие мобильной связи, в жилых домах нет воды.

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