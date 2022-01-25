Эксперт рассказал, как правительство России может укрепить рубль

Для повышения курса рубля Банк России мог бы начать «упреждающие» продажи валюты на внутреннем рынке и обратиться к экспортерам. Об этом заявил РИА «Новости» управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин.

«Правильной стратегией для властей, если бы ставилась задача снизить курс в ближайшее время, было бы обращение к крупным экспортерам начать продавать доллары в больших объемах, тем самым стабилизируя курс рубля ближе к фундаментальным уровням и способствуя прекращению паники», — сказал Гришунин.

Вторым возможным инструментом по повышению курса российской валюты он видит приостановку покупки иностранной валюты по бюджетному правилу, что Банк России сделал в понедельник.

«Третье возможное решение – это упреждающие продажи валюты Банком России на внутреннем рынке», — пояснил эксперт.

Накануне Банк России решил не покупать иностранную валюту на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила. При этом в ЦБ заявили, что отслеживают ситуацию на рынке и готовы задействовать дополнительные инструменты сохранения финансовой стабильности.

В понедельник стоимость доллара в ходе торгов впервые с ноября 2020 года превысила 79 рублей, а стоимость евро впервые с июля 2021 года поднялась выше 89 рублей. После заявления ЦБ курс рубля несколько отыгрался. К 16:15 мск доллар стоил 78,47 рублей, евро — 88,73 рублей. По состоянию на 18:35 доллар торговался по 78,99 рублей, евро — по 89,40 рублей. Подробнее читайте в материале «Газеты.Ru».