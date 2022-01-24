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Британия боится, что Россия перестанет поставлять газ в Европу из-за санкций

Times: В Британии опасаются, что РФ может cнизить поставки газа в Европу из-за санкций

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

В Великобритании считают, что Россия может «шантажировать» Запад своими ресурсами и сократить поставки газа в Европу в случае введения Западом санкций на фоне ситуации на Украине. Об этом пишет газета The Times со ссылкой на чиновников в правительстве Великобритании.

По словам собеседников издания, в министры королевства провели встречу, где обсудили влияние возможного сокращения поставок газа из России на цены в стране. Отмечается, что Великобритания может столкнуться с «рекордными» ценами на газ и бензин.

«В отличие от ряда стран, Великобритания почти не импортирует российский газ. Но, как и все страны, мы подвержены риску роста оптовых цен, что станет серьезной проблемой, если Россия в дальнейшем ограничит поставки», — сказал изданию чиновник.

Газета отмечает, что Британия не так зависит от российского газа, как другие страны Европы. Около 40% газа в Германию поступают из России, а Швеция и Финляндия почти полностью зависят от российского газа.

Ранее в Госдепе США заявили, что Россия может напасть на Украину в любой момент.

Минувшей осенью и этой зимой в западных СМИ, а также на Украине участились заявления о том, что Россия якобы готовит «крупномасштабное вторжение» на Украину. Предполагается, что это произойдет с трех фронтов: с материка, с территории Крыма, а также через Белоруссию.

В России неоднократно отвергали подобные утверждения. Комментируя тезис о вторжении России на Украину, российский президент Владимир Путин напоминал, что об этом говорили еще в начале 2021 года, однако этого так и не случилось.

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