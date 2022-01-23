Российский дипломат оценил угрозы ЕС отключить Россию от SWIFT

Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов считает, что угрозы отключить Россию от системы межбанковских расчетов SWIFT несерьезны.

«Об этом речи не идет. Это невозможно просто, де-факто. Отключить Россию, с нефтью, с газом, со всеми делами? Да они смеются. Это сразу было понятно — это называется сразу напугать, а потом «ой, не напугались, ну ладно, тогда не будем», — сказал Гаврилов в эфире YouTube-канала «Изолента live».

Ранее издание Handelsblatt сообщило, что в США и Европе перестали рассматривать отключение России от межбанковской системы передачи информации о платежах SWIFT в качестве санкции. В публикации отмечается, что вместо этого в отношении крупнейших российских банков готовятся адресные экономические санкции.

В Белом доме между тем заявила, что США продолжат обсуждать с Европой меры против России в случае ее «вторжения» на Украину, в том числе отключение от глобальной платежной системы SWIFT.