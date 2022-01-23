Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт статьи #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Госсекретарь МИД Франции назвал безумием предложения оппозиции выйти из НАТО 14:59
Американский фигурист: российские пары просто убивают друг друга 14:55
Папа Римский предложил провести День молитвы за мир из-за ситуации вокруг Украины 14:51
В Китае назвали источник вспышки заболеваемости COVID-19 в стране 14:45
Стало известно, сколько заработали участники чемпионского боя на UFC 270 14:44
В колонии в Калуге начата проверка после сообщений о нарушении прав... 14:31
Эксперт рассказала, по каким симптомам можно распознать «омикрон» 14:20
В Мали убили французского военного при обстреле военной базы 14:12
В Раде заявили о невозможности возврата Крыма и вступления Украины в НАТО 14:11
В Петербурге мужчина ударил бывшую жену ножом по лицу при ребенке 13:56

Российский дипломат оценил угрозы ЕС отключить Россию от SWIFT

Глава российской делегации в Вене Гаврилов: угрозы отключить Россию от SWIFT несерьезны

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
swift.com

Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов считает, что угрозы отключить Россию от системы межбанковских расчетов SWIFT несерьезны.

«Об этом речи не идет. Это невозможно просто, де-факто. Отключить Россию, с нефтью, с газом, со всеми делами? Да они смеются. Это сразу было понятно — это называется сразу напугать, а потом «ой, не напугались, ну ладно, тогда не будем», — сказал Гаврилов в эфире YouTube-канала «Изолента live».

Ранее издание Handelsblatt сообщило, что в США и Европе перестали рассматривать отключение России от межбанковской системы передачи информации о платежах SWIFT в качестве санкции. В публикации отмечается, что вместо этого в отношении крупнейших российских банков готовятся адресные экономические санкции.

В Белом доме между тем заявила, что США продолжат обсуждать с Европой меры против России в случае ее «вторжения» на Украину, в том числе отключение от глобальной платежной системы SWIFT.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть