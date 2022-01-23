Аналитики спрогнозировали последствия роста нефти до $150 за баррель

Аналитики финансового конгломерата JP Morgan спрогнозировали возможные последствия роста нефти до 150 долларов за баррель. Об этом сообщает Bloomberg.

В публикации отмечается, что в случае увеличения стоимости нефти до такого показателя может произойти замедление роста ВВП.

«Существующая в последнее время геополитическая напряженность между Россией и Украиной увеличивают риск существенного роста в этом квартале», — утверждает в отчете аналитиков.

Они отмечают, если цена на топливо достигнет $150 за баррель, то темпы роста ВВП в мире в первой половине 2022 года сократятся до 0,9%. Экономисты отмечают, что в текущей ситуации ожидается рост на уровне 4,1 процента. Инфляция при такой стоимости может вырасти почти вдвое — до 7,2 процента вместо прогнозируемых трех.

Из-за этого центробанкам государств по всему мирам предстоит сильнее ужесточить валютную политику, утверждают в JP Morgan.

Ранее главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев заявил, что рубль может вырасти при увеличении предложений доллара и снижении спроса на валюту.