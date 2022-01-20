«Газпром» получит $8,5 млн от «Молдовагаза» по январскому долгу

Газораспределительная компания «Молдовагаз» решила перечислить в четверг «Газпрому» $8,5 млн в счет погашения долга за авансовый платеж в январе. Об этом заявил вице-премьер Андрей Спыну во время выступления в парламенте, передает ТАСС.

«Вчера «Молдовагаз» перечислила $7 млн, сегодня заплатит еще $8,5 млн. В общей сложности будет выплачено более $38 млн в счет аванса за январь», — отметил Спыну.

По его словам, «Молдовагазу» осталось перечислить еще $25 млн для погашения долга. В связи с этим кабмин делает все возможное, чтобы не было прекращения подачи газа потребителям.

19 января компания «Молдовагаз» не смогла найти общий язык с «Газпромом», чтобы отложить авансовый платеж, и не смогла получить кредит, чтобы погасить нужную сумму. Также молдавский премьер Наталия Гаврилица заявила, что «Газпром» пообещал полностью прекратить поставки газа в Молдавию в случае неуплаты.