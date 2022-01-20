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Миллионеры попросили собирать с них больше налогов

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Группа сверхбогатых людей, называющих себя «Патриотические миллионеры» обратилась с открытым письмом к Всемирному экономическому форуму в Давосе, в котором призвала к созданию справедливой налоговой системы с помощью повышенного налогообложения высшего класса.

Подписавшиеся, среди которых наследница корпорации Disney Абигейл Дисней, сообщили о «кризисе доверия» к международной финансовой системе и назвали неравенство одной из ключевых причин этой проблемы.

«До тех пор, пока участники форума не признают простое и эффективное решение, которое сразу бросается всем в глаза, — повышенное налогообложение богатых, — народы мира будут продолжать видеть в их так называемой приверженности решению мировых проблем не более, чем спектакль», — сообщается в обращении.

Ранее международное объединение Oxfam опубликовало отчет, в котором сообщается, что десяти самым богатым людям мира удалось существенно увеличить свое состояние за время пандемии COVID-19, а в совокупности они владеют большим богатством, чем 3,1 миллиарда беднейшего населения Земли.

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