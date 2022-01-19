Банки получат доступ к реестру запрещенной информации для борьбы с онлайн-казино

Банки получат частичный доступ к данным из Единого реестра запрещенной информации (ЕРЗИ) для борьбы с нелегальными онлайн-казино, сообщает РБК.

«Роскомнадзор через личный кабинет на сайте Банка России сможет передавать финансовым организациям выгрузку с перечнем содержащихся в Едином реестре ссылок в зашифрованном виде. Расшифровать ее организации смогут, только имея конкретную ссылку на соответствующий интернет-ресурс организации, с которой осуществляются те или иные финансовые операции», — отметил представитель Роскомнадзора (РКН).

Такое стало возможно после договоренности между Роскомнадзором, Банком России и Росфинмониторингом о механизме частичного доступа российских банков к ЕРЗИ для борьбы с денежными переводами в адрес нелегальных онлайн-казино.

Информацию подтвердили в Центробанке и Росфинмониторинге. Там отметили, что речь будет идти о предоставлении полного доступа, но с усиленной защитой данных.

В июне 2021 года был принят закон о пресечении переводов в пользу запрещенных онлайн-казино. Российские банки предупредили о возможных сложностях при блокировке платежей, отправляемых таким ресурсам.

РБК отмечает, что банки обратились с жалобой в Центробанк из-за неспособности автоматически проверять сайты клиентов в ЕРЗИ, в связи с чем Банк России принял решение не наказывать финансовые организации. Однако в реестре находится большое количество опасного контента, который может, как сообщается, нести угрозу информационной безопасности РФ. Поэтому по закону «Об информации» к такому ресурсу прямой доступ есть лишь у операторов связи, банки должны индивидуально запрашивать необходимые данные.

«В связи с высокой интенсивностью клиентского обслуживания эффективное выполнение соответствующих обязательных требований законодательства о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма возможно посредством предоставления доступа к реестрам и возможности их загрузки в автоматизированные AML-системы [система финансового мониторинга]», — пояснил представитель РКН.

Ранее зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин заявил «Газете.Ru», что сбором данных для борьбы с нелегальными казино должна заниматься налоговая служба, а не Центробанк.