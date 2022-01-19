Правительство Молдавии одобрило введение режима ЧП из-за газового кризиса

Во время заседания кабмина премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица заявила о решении обратиться к парламенту с просьбой ввести режим чрезвычайного положения в стране из-за ситуации в энергетической сфере, сообщает РИА «Новости».

«Комиссия по чрезвычайным ситуациям рекомендовала правительству ввести режим ЧП на территории всей страны из-за ситуации в энергетике, поскольку «Молдовагаз» не успеет выплатить авансовый платеж за январь. Проект постановления правительства о введении режима ЧП одобрен», — отметила Гаврилица.

По ее словам, если парламент одобрит эту просьбу, то комиссия по чрезвычайным ситуациям снова соберется для обсуждения дальнейших действий «по обеспечению страны газом».

Чрезвычайное положение, в случае одобрения, будет действовать в стране 60 дней.

Ранее стало известно, что «Молдовагазу» не удалось договориться с «Газпромом» по поставкам газа и отсрочкой оплаты поставок газа.

Гаврилица рассказала, что «Газпром» официально предупредил власти страны о прекращении поставок газа в республику. В Кремле отметили, что вопрос транспортировки топлива в Молдавию является коммерческим и не находится в ведении руководства России.

До этого вице-премьер Молдавии Андрей Спыну выступил за новый контракт с «Газпромом». Политик напомнил, что соглашение было подписано еще в 2008 году, и с тех пор многократно продлевалось.

12 января «Молдовагаз» проинформировал правительство Молдавии о финансовых трудностях и возможной приостановке поставок газа «Газпромом» из-за невыполнения финансовых обязательств молдавской стороной. Уточняется, что компания столкнулась с финансовыми трудностями из-за несоответствия тарифов выросшей цене на импортируемый газ в январе. Власти республики в этой ситуации рекомендовали госучреждениям снизить потребление газа.