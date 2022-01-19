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Индекс Мосбиржи в начале основных торгов частично отыграл падение

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Российский рынок акций в начале основной торговой сессии 19 января стал расти и прибавил более 2,5% после падения утром. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.50 мск вырос на 2,52% — до 3412,83 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,99%, до 1398,96 пункта.

Российские индексы демонстрируют высокую волатильность. За утреннюю сессию индекс Мосбиржи упал более чем на 3% и доходил до 3205,58 пункта — минимума с 22 декабря 2020 года.

18 января российский рынок акций закончил торги падением на 6,5% по индексу Мосбиржи. Это сильнейший обвал с марта 2020 года. Рублевый индекс к закрытию основных торгов упал на 6,5%, до 3328,94 пункта, а долларовый индекс РТС – на 7,29%, до 1367,45 пункта. В течение торгов рублевый индекс Мосбиржи падал на 7,4%, а долларовый РТС – на 8,1%.

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